Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea sensului giratoriu de la intersecția străzii Calea Obcinilor cu bulevardele 1 mai și 1 decembrie 1918. Lucrările vor începe pe 1 septembrie. Primarul a menționat că în curând va scoate la licitație și execuția sensului giratoriu de la intersecția străzii Calea Unirii cu străzile Traian Vuia și Apeductului care face parte din ruta alternativă Suceava-Botoșani. Lungu a precizat că până acum au fost organizate trei licitații dar nu s-a prezentat niciun ofertant din cauză că lucrările propuse erau destul de complexe și vizau inclusiv mutarea stâlpilor electrici din zonă. Primarul speră că de data asta licitația va fi adjudecată arătând că a fost modificat caietul de sarcini pentru a realiza un sens giratoriu clasic și care să nu presupună mutarea stâlpilor electrici din zonă.

