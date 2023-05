Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost prezent, astăzi, la cursul festiv al absolvenților Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava. Ion Lungu i-a felicitat atât pe elevii claselor a XII-a, cât și întregul liceu pentru performanțele obținute în anul școlar care se încheie. „I-am asigurat de tot sprijinul primăriei. După ce anul trecut am dat în funcțiune grădinița din curtea colegiului, una dintre cele mai frumoase din oraș, în aceasta vară vor demara lucrările de reabilitate a clădirii principale printr-un proiect de eficiență energetică prin PNRR”, a spus Ion Lungu, care le-a urat succes tuturor absolvenților acestui colegiu. El a dat asigurări că municipalitatea suceveană va continua să sprijine performanța școlară.

