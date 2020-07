Primarul Sucevei, Ion Lungu, vrea să pregătească școlile de pe raza municipiului pentru învățământul online în noul an școlar 2020-2021. În acest sens a declanșat discuții cu reprezentanții tuturor unităților de învățământ. Deja s-au consumat consultările cu cei din învățământul liceal și de la școlile generale iar vineri sunt programați cei din învățământul preșcolar. Tot vineri au fost invitați la discuții și reprezentanții operatorilor de internet precum și specialiști IT din școli și de la Primărie. ”Este o adevărată provocare începerea noului an școlar”, a spus Lungu care a arătat că cel mai probabil se va merge pe varianta hibrid adică o parte dintre elevi vor merge la școală iar ceilalți vor fi online urmând ca săptămânal să se facă rocada între ei. Lungu a spus că e nevoie de dotarea școlilor cu echipamente pentru transmisii live dar și cu linii de internet speciale pentru orele de curs. ”De aceea am chemat la discuții operatorii mari pentru că ei știu exact ce echipamente trebuie să cumpărăm pentru ca mai apoi să aprobăm în Consiliul Local și să dăm drumul la achiziții”, a spus primarul. El a menționat că la nivelul municipiului este nevoie de 742 de tablete pe care le va cumpăra Guvernul însă a adăugat că în caz că va mai fi nevoie le va achiziționa cu bani de la bugetul local. „Discutăm să vedem care sunt soluțiile pentru că fiecare școală are particularitățile ei. La Liceul de Artă elevul trebuie să fie acolo, la Liceul Sportiv trebuie să meargă la locul faptei, la învățământul dual trebuie să facă practica la locul de muncă. Face prăjituri trebuie să le guste să le vadă așa pe internet pot să le faci dar….De aceea am luat lucrurile din timp”, a spus Lungu.