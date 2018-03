Primele 22 de familii din municipiul Suceava care în 2018 au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite sâmbătă, 31 martie, într-un cadru festiv la Primăria municipiului reședință de județ. Cuplurile de aur au primit de la primarul Ion Lungu buchete de flori, diplome de fidelitate și câte 400 de lei iar la final au ciocnit un pahar cu șampanie.

Evenimentul a fost unul emoționant cu atât mai mult cu cât printre cei sărbătoriți s-au regăsit foști colegi de seriviciu ai primarului Ion Lungu. ”Am sărbătorit primele cupluri care au împlinit 50 ani de căsătorie, în anul 2018. Din 2005, de când am inițiat acest proiect, am sărbătorit 1221 de cupluri care sunt un model pentru orașul nostru. A fost o întâlnire emoționată, am sărbătorit persoane cu care am fost coleg de serviciu, de-a lungul vremii, familia Loghin și familia Siminiceanu. LA MULȚI ANI tuturor cuplurilor sărbătorite!”, le-a transmis primarul cuplurilor de aur.