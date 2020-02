Primarul Ion Lungu a anuntat ca astazi a pus bazele infratirii municipiului Suceava cu localitatea ucraineana Mahala. “Astazi am pus bazele infratirii intre localitatile Suceava si Mahala, din regiunea Cernauti-Ucraina. Am avut o discuție frateasca pe această tema cu doamna Elena Nandriș, primarul localitatii Mahala, un din cele mai proeminente reprezentante ale românilor din regiunea Cernauti. Pe data de 27 februarie voi propune spre aprobare in sedinta de Consiliu local proiectul de înfrățire”, a declarat Ion Lungu.