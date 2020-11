Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat, astăzi, contractul pentru modernizarea străzii Lipoveni – fundătură cu reprezentanții firmelor care au câștigat licitația pentru realizarea lucrărilor. „Continuăm modernizarea străzilor neasfaltate din municipiul Suceava. Am semnat în această dimineață contractul pentru modernizarea străzii Lipoveni (fundătură), care duce la Școala Particulară Natanael-Ițcani”, a declarat Ion Lungu. El a spus că licitația pentru execuție și proiectare a fost câștigată de asocierea S.C. SCUT S.A. și S.C. Topgeosys S.R.L., ambele firme din Suceava. Valoarea contractului este de aproximativ 788.000 de lei, fără TVA, iar termenul de realizare este de șase luni.

