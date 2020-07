Primarul Sucevei, Ion Lungu, a stabilit astăzi în urma discuțiilor cu specialiștii în echipamente informatice de la școli și cu prestatorii de servicii în domeniul IT de la o parte din unitățile de învățământ necesarul de dotări pentru învățământul online. Astfel pentru fiecare clasă au fost aprobate următoarele dotări: internet fizic cablat, laptop sau calculator, video proiector și cameră web. Lungu a menționat că la discuții au participat și reprezentanții operatorilor în domeniu: RC-RDS, Romtelecom și Vodafone. El a spus că așteaptă propunerile școlilor cu necesarul de echipamente până luni 3 august pentru a putea convoca o ședință de îndată a Consiliului Local în urma căreia să fie puse la dispoziție sumele necesare pentru a pregăti sălile de clasă în sistem on-line până la data de 1 septembrie. ”Ne pregătim pentru deschiderea noului an școlar. Astăzi este aproape imposibil să înceapă noul an școlar în varianta clasică cu toți copiii prezenți în clasă. Cel mai probabil scenariu, așa cum se preconizează, va fi varianta de predare hibrid cu elevi în clasă și elevi în sistem on-line de acasă. Dacă lucrurile se agravează este posibil ca sistemul de învățământ să se desfășoare on-line în totalitate. În oricare din primele două variante este necesar un sistem on-line performant montat în școli. Aceste concluzii s-au conturat după discuțiile pe care le-am avut luni și marți la primărie cu directorii de licee și școlile gimnaziale din oraș. Așteptăm să vină cele 742 de tablete de la Guvern care sunt la licitație”, a mai spus Ion Lungu.