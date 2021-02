Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a purtat discuții astăzi la București, la Ministetul Investițiilor și Proiectelor Europene cu vicepremierul Dan Barna si cu ministrul Cristian Ghinea pe tema accesarii fondurilor europene in Exercitiul financiar 2021-2027. Lungu a declarat că în mod special s-a discutat despre Programul Național de Redresare si Reziliență arătând că un lucru important rezultat în urma discuțiilor a fost legat de realizarea unui Fond de Reziliență pentru localități.

”Am insistat în mod deosebit pentru finanțarea de Parcări publice -Parking verde, parcări supraterane cu spații verzi și locuri de joacă, să aibă o linie substanțială de finanțare pe Pilonul II PNRR-Mobilitate si regenerare urbană. Totodată am ridicat problema realizării proiectului Transport Metropolitan cu autobuze electrice pe Zona Urbană Funcțională, am întrebat daca poate fi finanțat pe PNRR sau pe POR-Programul Operațional Regional. De asemenea am propus transferarea proiectelor depuse pe POR care sunt pe lista de rezervă si la care nu mai sunt surse de finanțare pe acest exercițiu financiar, pe PNRR. S-au reținut problemele ridicate si se încearcă să se găsească soluții prin prinderea lor in Programul National de Redresare si Rezilienta care trebuie finalizat pîna la data de 30 aprilie 2021 si trimis la Comisia Europeană”, a declarat Lungu. El a precizat că prioritatea de grad zero a municipalității sucevene în această perioadă,este atragerea de fonduri europene.