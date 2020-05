Întrebat la Radio Top de câte ori a vorbit cu premierul Ludovic Orban şi cu ministrul de Interne, Marcel Vela, pe timpul crizei sanitare, primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că de „n” ori şi a continuat: „Și nu ascund în ultima perioadă am avut discuții destul de dese, inclusiv ieri dimineață, cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la începutul săptămînii cu Ludovic Orban, la finele săptămânii cu Ludovic Orban… Nu mi-a spus nimeni: « Domnule Lungu, mâine îți ridicăm… », dar au spus: « Domnule primar, roagă-te la Dumnezeu ca situația să fie staționară. Și dacă este staționară, facem tot posibilul să ridicăm carantina la Suceava ». După care s-a întîmplat și mă bucură”. Primarul consideră că în această perioadă de pînă la ridicarea carantinei şi-a făcut datoria, că a ăcut ce scrie în fişa postului: „Și, din nou, aici nu e vorba de orgolii, nu e vorba de pariuri politice, cine ridică primul, cine își asumă primul… Eu zic că mi-am făcut datoria în această perioadă și am tras semnale de alarmă atunci cînd trebuia la nivel guvernamental. Și nu în ultimul rînd, la Cotroceni, am informat atunci cînd a fost cazul. Ne-am făcut datoria fiecare, nu suntem eroi sau am furat startul sau am acumulat puncte politice. Asta trebuia să facem, asta îmi este fișa postului, dar oamenii m-au asigurat că dacă lucurile merg bine și corect, pentru că aici am văzut că cineva a venit cu un proiect, să facem lobby, aici discutăm de avize epidemiologice, să dovedim că lucrurile s-au liniștit”. Primarul a mai spus că ieri în Suceava erau 1,81cazuri la mia de locuitori faţă de 9,87 cazuri la mie la începutul epidemiei. Ion Lungu a adăugat: „Am avut argumente. Una peste alta, eu sînt mulțumit că Guvernul ne-a sprijnit și ne-a ascultat atunci cînd trebuia într-o situație foarte critică, cînd am tras un semnal de alarmă. Și nu numai eu… Dar probabil și datorită mie a venit atunci conducera militară, a stabilizat spitalul, pentru că acolo era o stare tensionată…”.