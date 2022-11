Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că bazinul de înot de la Școala Gimnazială nr. 3 va fi redeschis în data de 6 decembrie, de Moș Nicolae, după ce au fost realizate ample lucrări de modernizare. „Sunt în faza de finalizare lucrările de modernizare a bazinului de înot de la Școala generala nr. 3. La acest bazin s-a consolidat structura de rezistență, s-a placat din nou cu gresie și s-a înlocuit instalația de schimbătoare de căldură pentru încălzirea apei”, a arătat Ion Lungu. El a precizat că valoarea lucrărilor finanțate de la bugetul municipalității a fost de 1,1 milioane de lei.

Primarul Sucevei a amintit că este a doua reparație capitală pe care o face acest bazin de când este primar al Sucevei. „Ultima reparație capitală s-a făcut în urmă cu 15 ani, în anul 2007. Sunt convins că este așteptată punerea în funcțiune a bazinului atât de către înotătorii care fac sport de performată, cât și de către amatori, care practică înotul ca mijloc de relaxare”, a încheiat Ion Lungu.