Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că în cursul zilei de astăzi a avut discuții la Bucuresti, la Compania Națională de Investitii, despre două proiecte importante ale municipalității, respectiv Sala Polivalentă de 5.000 de locuri și baza sportivă tip I, cu teren de fotbal de dimensiuni UEFA. Ion Lungu a ținut să precizeze că la sala polivalentă se lucrează în momentul de față documentația pentru licitație, în timp ce pentru baza sportivă a fost emis Ordinul de ministru nr. 692/17.05.2021, cu actualizarea anexei de proiecte sportive și urmează organizarea licitației.

În același timp, Ion Lungu a anunțat că Ministerul Dezvoltării a aprobat alocarea sumei de aproape 8,47 milioane de lei pentru reabilitări locuințe rezidențiale printr-un program guvernamental.

„În același timp, la Ministerul Finanțelor Publice am ridicat hotărârea Comisiei de împrumuturi pentru municipiul Suceava cu ultimele modificări, în care suma de 1.100.000 lei merge la finanțarea podului peste pârâul Cetătii”, a mai declarat Ion Lungu după vizita la București. El a adăugat că va insista în continuare la Guvern pentru realizarea proiectelor municipalității.