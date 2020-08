Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că în cartierul Burdujeni, zona Cuza Vodă, au început lucrările şi va fi dat în folosinţă un nou spaţiu de joacă ultramoderni. Ion Lungu şi viceprimarul Lucian Harşovschi au inspectat lucrările, edilul Sucevei precizând că într-o lună sau o lună jumătate acest spaţiu de joacă va putea fi folosit de copii.

„Am o veste bună pentru copiii din Burdujeni, de aici din zona Cuza Vodă, pentru că facem un loc de joacă modern. Şi sigur, nu este campanie electorală. Aceste locuri de joacă sunt prinse în contractul nostru pe care îl avem cu firma Diasil, care realizează salubritatea stradal. După ce anul trecut am montat un asemenea loc de joacă în cartierul Obcini, pe strada Staţiunii, la fel va fi şi aici, cu foarte multe oportunităţi pentru copii, cu spaţii de joacă multiple, astfel încât să se bucure copiii din această zonă a cartierului”, a explicat Ion Lungu.

El a adăugat că în apropierea spaţiului de joacă va fi amenajat un spaţiu verde, cu bănci, „o mini zonă de agrement”, pentru persoanele adulte, în special. „Astfel vom crea un spaţiu, aici între blocuri, pentru petrecerea timpului liber, de relaxare. Sigur, astăzi suntem într-o situaţie mai limitată cu pandemia, dar ne rugăm ca lucrurile să intre în normalitate în aşa fel încât locurile de joacă să fie puse din nou la îndemâna copiilor. Deci iată că am început lucrările aici, se lucrează destul de intens, destul de bine şi eu cred că constructorul se va ţine de cuvânt şi în maxim o lună, o lună şi jumătate vom da în funcţiune acest loc de joacă”, a încheiat Ion Lungu.