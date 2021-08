Primaru municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat miercuri în conferința de presă săptămânală că în luna septembrie vor avea loc două licitații importante pentru infrastructura sportivă din oraș. Astfel, el a arătat că

în data de 7 septembrie va avea loc licitația pentru Proiectare și execuție Bază sportivă tip I, teren fotbal dimensiuni UEFA, cu o tribună de 500 locuri, teren pentru antrenament,investiție în valoare de 1,8 milioane de euro. ”Terenul va fi realizat în cadrul Complexului sportiv alături de Sala polivalentă, stadion nou, bazine de înot de nivel olimpic de pe strada Iuliu Hossu (zona Metro), unde Primăria deține 12 hectare de teren transferate de la Guvern”, a explicat Lungu. A doua licitație importantă va avea loc în data de 14 septembrie pentru Proiectare și execuție Sală Polivalentă cu 5.000 de locuri. Valoarea proiectului este de aproape 38 de milioane de euro.

”Sperăm să avem parte de competitori profesioniști, să se adjudece licitațiile și să demarăm construcția acestor obiective sportive așteptate de suceveni!”, a transmis primarul Sucevei.