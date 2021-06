Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că vineri, 2 iulie, când se împlinesc 517 de la moartea voievodului Ștefan cel Mare va depune coroane de flori la statuia acestuia de la Cetatea de Scaun. El a spus că vrea să facă din asta o tradiție și că a invitat la ceremonie instituțiile publice și Asociația cadrelor militare în rezervă și retragere. ”Depunerea de coroane o facem la ora 8.00 dimineață fără serviciu religios pentru că s-a făcut pomenirea lui Ștefan cel Mare de Sânziene, se face și la Putna pe 2 iulie. Va fi fanfara Primăriei și am invitat instituțiile publice și Asociația cadrelor militare în rezervă și retragere. Mi se pare corect să facem și noi un eveniment la Suceava chiar dacă Ștefan își doarme somnul de veci la Putna și vrem să facem o tradiție din asta”, a spus Lungu.

