Primăria municipiului Suceava va amenaja o zonă de agrement cu fonduri europene pe malul râului Suceava pe porțiunea de la Ițcani până la Termica. Primarul Ion Lungu a declarat miercuri într-o conferință de presă că acest lucru este posibil acum întrucât s-au produs o serie de modificări în ghidul solicitantului de fonduri europene în sensul în care primăriile pot încheia acorduri cu Apele Române pentru realizarea de lucrări de construire pe malul râurilor. ”Știți că ne-am propus să dezvoltăm o zonă de agrement pe malul râului Suceava. Era un lucru imposibil pentru că așa cum se știe noi nu suntem proprietari acolo. S-a emis în data de 20 iunie ordinul 5118 pentru modificarea ghidului specific pe POR 442-realizarea de acțiuni destinate îmbuntățirii mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerării lși decontaminării terenurilor industriale dezafectate. Spune acolo mai departe ”de asemenea în situația în care sunt necesare lucrări de cosntruire pe malul râurilor aflate în amdministrarea Administrației Naționale Apele Române a Administrațiilor Bazinale de Apă se pot încheia acorduri cadru de parteneriat privind colaborarea între Administrația Bazinală de Apă și primărie”, a explicat primarul.

Acord de colaborare între Primăria Suceava și Administrația Bazinală de Apă Siret

Ion Lungu a menționat că a discutat deja cu directorul Administrației Bazinale de Apă Siret, Emil Vamanu, și în curând va fi semnat acordul de colaborare între Primăria Suceava cei de la Apele Române în vederea realizării de lucrări de construire pe malul râului Suceava. Lungu a spus că după încheierea acordului, care este documentul de bază, se va trece la realizarea studiului de fezabilitate. El a explicat că inițial se vor concolida malurile după care vor fi amanajate alei, piste de biciclete, locuri de picnic. Asta într-o primă etapă întrucât municipalitatea se bazează doar pe o sumă de 1,2 milioane de euro. Sunt banii care au fost solicitați de Primărie pentru ”reconversia terenurlior urbane degradate și revitalizarea spațiului public urban din Suceava”. Ion Lungu estimează că în doi ani de zile porțiunea de pe râul Suceava între Ițcani și Termica ar putea fi amenajată ca loc de agrement.