Primarul Sucevei, Ion Lungu, a informat că toate piețele din Suceava sunt deschise. Și Bazarul din Lunca Sucevei rămâne funcțional. Primarul a declarat că, astăzi dimineață, a fost în Piața Centrală și în Piața din Burdujeni, unde s-au amplasat mese în aer liber și își pot vinde marfa toate persoanele fizice și toate firmele care au contracte cu municipalitatea. Ion Lungu a spus: „Facem un sacrificiu pentru a putea reduce numărul de cazuri cu infectări pozitive cu noul coronavirus în orașul nostru: mai puține persoane la Spital, mai puține cazuri la ATI, mai puține persoane decedate. În piețele închise există un risc destul de mare de a se infecta persoanele în vârstă, care sunt majoritare atât în rândul cumpărătorilor, cât și în rândul vânzătorilor. Piața George Enescu funcționează în aer liber, piața En-gross funcționează. Vom deschide în perioada următoare și Piața Ițcani”. Primarul Lungu a menționat că la sfârșitul săptămânii vor fi organizate piețe volante pe esplanada Casei de Cultură, în zona Moldova din cartierul Burdujeni și în zona Premier din cartierul Obcini. Acolo își vor putea vinde produsele producătorii autohtoni.

