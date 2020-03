Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat astazi ca Turnul Unirii de la biserica Nasterea Maicii Domnului de lângă Tribunal va fi inaugurat duminica, 31 mai. ”Se lucreaza de zor la finalizarea lucrarilor. Municipaliatea este partenera in acest proiect atat la realizarea turnului cat si la modernizarea parcarii de la tribunal”, a spus Lungu. El a adaugat ca a avut discutii in aceasta dimineata la Directia de Culte de la Secretariatul General al Guvernului referitor la finantarea partiala a lucrarilor din acest proiect si de asemenea pentru acordarea unei sume de 500.000 lei necesare continuarii lucrarilor de pictura la Catedrala Nașterea Domnului de pe Marasesti. “Am primit asigurări ca in perioada urmatoare se vor acorda sumele solicitate. Multumesc domnului ministru secretar de stat Opaschi pentru sprijinul acordat bisericilor din orasul nostrum”, a mentionat Ion Lungu.