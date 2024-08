Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, anunță că ultimele 14 autobuze electrice pentru transportul metropolitan din totalul de 50 urmează să ajungă astăzi.

”Vom face tot posibilul ca începând cu data de 1 octombrie autobuzele să circule pe traseele stabilite cu cele opt localități respectiv comunele Șcheia, Moara, Bosanci, Ipotești, Adâncata, Mitocul Dragomirnei, Pătrăuți și orașul Salcea”, a spus Lungu.

