Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astăzi că va continua să trimită ajutoare umanitare către Cernăuți, oraș cu care Suceava este înfrățit, asta în ciuda comentariilor răutăcioase care au apărut în spațiul public cum că de români nu se ocupă nimeni. ”Am văzut comentarii răutăcioase de la unii cetățeni că de români nu se ocupă nimeni. Să nu uităm că acolo e stare de război că magazinele sunt goale. Nu putem să nu-i ajutăm”, a declarat Lungui care a adăugat acești bani vor fi recuperați de la Guvern sau de la Uniunea Europeană. Lungu a precizat că până acum Primăria Suceava a trimis spre Cernăuți 30 de tone de produse alimentare. El a arătat că instituția pe care o conduce a ajutat în permanență persoanele defavorizate arătând că au fost unii au primit ajutoare financiare de urgtență de la Primărie, norma de hrană s-a majorat la Cantina de Ajutor Social iar peste 1.000 de suceveni primesc pachete alimentare de la UE. Ion Lungu a mai spus că problema refugiaților ucraineni s-a discutat și în Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România arătînd că municipiul Cluj se va înfrăți și el cu orașul Cernăuți pentru a putea trimite ajutoare umanitare mai ușor.

