Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat astăzi că în exercitiul financiar european 2021-2027 Zona Metropolitană Suceava (sau Zona Urbană Funcțională în accepțiune europeană) va beneficia de 185,5 milioane de euro din care 141 de milioane de euro îi vor reveni municipiului reședință de județ. Asta în urma unor simulări făcute de Banca Mondială.

Lungu a avut discutii la la sediul Bancii Mondiale din Romania, în legatura cu Dezvoltarea urbană sustenabilă pentru perioada de dezvoltare 2021-2027. ”Au participat la aceasta dezbatete reprezentanți ai autoritatilor locale,ai agentiilor de dezvoltare,ai ministerelor. Am sustinut folosirea ca instrument de finantare,in exercitiul financiar eurooean urmator, ITI-Investitii Teritoriale Integrate,care au fost si sunt folosite in Polonia si au accesarea de fonduri foarte buna,cu care putem promova proiecte in Asociatia”Moldova se Dezvolta „si in „Zona metropolitana” Suceava”,a spus Lungu.

El a arătat că unul dintre proiectele care pot fi finantate pe Zona Metropolitană Suceava este Ruta ocolitioare nr.2 ,care va devia traficul catre Botosani, pe directia: European 85-Cumparatura -Ipotesti-Tisauti-Salcea, proiect care a iesit castigator în urma consultărilor facute de catre Banca Mondiala. Valoarea proiectului realizat de municipalitate este in jur de 40 de milioane de euro.