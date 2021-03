Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, anunță că au sosit ultimele șapte autobuze electrice mici în lungime de șase metri. Cu aceste autobuze, a spus Lungu, parcul de transport auto electric existent la TPL Suceava a ajuns la 47 de autobuze.

”Parcul va fi întregit de cele 15 autobuze mari de 12 metri care vor veni de la firma Solaris din Polonia. În final vom avea 62 de autobuze electrice la Divizia de Transport Electric a municipalității”, a mai spus primarul Ion Lungu.