Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că pentru municipalitate, prioritatea de grad zero în perioada următoare vizează pregătirea proiectelor pe fonduri europene, atît pe Programul Operațional Regional, cît și pe Planul Național de Redresare și Reziliență. El a făcut declarația astăzi, după ce a participat la Ministerul Dezvoltării la o discuție pe teme legate de investiții pe fonduri guvernamentale și europene. A fost prezent și ministrul de resort Cseke Atilla și s-a discutat despre modul de alocare a fondurilor din PNRR și a celor gestionate prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, primarul susține că s-a deblocat semnarea contractului cu firma poloneză „Solaris” care a cîștigat licitația de la Ministerul Dezvoltării pentru aducerea a 15 autobuze electrice mari și s-au adus la zi plățile pentru cererile de plată la proiectele europene în curs de derulare. La CNI, Ion Lungu a vorbit cu directorul general Manuela Pătrășcoiu despre demararea procedurilor de licitație pentru proiectarea și execuția Sălii Polivalente cu 5.000 de locuri și a terenului de fotbal de dimensiuni UEFA, cu o tribună de 500 de locuri. Tot astăzi, primarul Sucevei a fost la ședința Comisiei de Împrumuturi de la Ministerul de Finanțe și a purtat discutii legate de acordarea subvențiilor la termoficare în anul 2021, care intră sub incidenta ajutorului de stat.

