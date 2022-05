Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat ca in această dimineață la ora 10 și 26 de minute a depus proiectul pe fonduri europene, respectiv PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) pentru „Sistem de transport public ecologic metropolitan- etapa I-a” care vizează achiziția unui număr de 50 de autobuze electrice și 65 stații de încărcare (pentru tot proiectul), în Zona Urbană Funcțională Suceava. ZUF are în componenta municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Adincata, Bosanci, Ipotești, Moara, Mitocul Dragomirnei, Pătrăuți si Șcheia.

Valoarea proiectului este 𝟮𝟯.𝟮𝟱𝟲.𝟭𝟳𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 cu TVA, din care :

-21.322.420 euro autobuze electrice;

-1.933.750.euro stații de încărcare.

„Sperăm să fie implementat cât mai repede acest proiect, să beneficieze de transport electric și localitățile limitrofe municipiului Suceava”, a spus Lungu