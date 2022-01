Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că pe raza municipiului vor mai fi montate în acest an încă 10 stații de încărcare a mașinilor electrice cu bani de la Administrația Fondului de Mediu. El a spus că cinci stații vor fi amplasate în zona Hotelului Bucovina iar cinci în Burdujeni, zonele ANL, Orizont și Moldova. Lungu a spus că în prezent se lucrează la realizarea documentațiilor necesare promovării proiectului pentru finanțare la Administrația Fondului de Mediu. Firma care va face acest lucru este Goodwill Studio din Cluj Napoca cu care Primăria Suceava a încheiat un contract de consultanță contra sumei de 62.500 de lei. ”În două luni trebuie să facă studiul de fezabilitate pentru a putea demara proiectul pentru aceste 10 noi stații de încărcare și sigur vrem să montăm astfel de stații în toate cartierele din oraș”, a spus Lungu. El a adăugat că în prezent se lucrează la montarea altor 7 stații de încărcare tot cu bani de la AFM și a subliniat că municipiul Suceava a fost primul din țară în acest domeniu.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings