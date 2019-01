În 2019, pentru reabilitarea străzilor din municipiul Suceava sînt prevăzute fonduri în sumă de 30 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El și-a exprimat speranța că se va recupera și ceea ce nu s-a făcut, în 2018, din cauza constructorilor, fiindcă aveau la lucru o echipă-două, față de 12 în alți ani. Primarul crede că, în 2019, se interveni serios pentru refacerea a 100 de străzi. În toamna anului trecut, licitația pentru repararea și întreținerea străzilor din Suceava a fost cîștigată de un consorțiu format din firmele locale Florconstruct, Autotehnorom, SUCT și Conbucovina.

