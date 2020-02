Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat programul manifestărilor din perioada 13-15 februarie, dedicate sărbătoririi a 632 de ani de la atestarea documentară a Cetății de Scaun și a orașului. Astfel, joi, 13 februarie, de la ora 18.00, la Casa de Cultură va avea loc spectacolul „10 pentru folclor”. Printre invitații speciali se vor număra Orchestra Națională Valahia a Primăriei Capitalei, Lavinia Goste, Angelica Flutur și Alexandru Brădățan. Săptămâna trecută, primarul spunea că intrarea va fi liberă. Pe 14 februarie, începînd cu ora 19.00, pe esplanada Casei de Cultură vor cânta Delia, Antonia și Alex Velea, iar la final va avea loc un spectacol de artificii. Pe 15 februarie, de la ora 18.00, la Teatrul „Matei Vișniec” se va desfășura un concert extraordinar de muzică simfonică susținut de Gabriel și Simina Croitoru împreună cu Horia Mihail. Accesul se va face pe bază de invitație.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating