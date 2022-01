Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a anunțat astăzi că pentru perioada 2021-2027 are pregătite proiecte cu finanțare europeană de aproximativ 100 de milioane de euro pe Programul Operațional Regional- POR Nord și pe Planul Național de Redresare și Reziliență- PNRR.

”Mai exact, 87.000.000 euro pe Programul Operațional Regional Nord Est, la nivelul Zonei Urbane Funcționale, repartizat astfel: 42.500.000 euro, Prioritatea 4 – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă; 16.500.000 euro, Prioritatea 7 – O regiune mai atractivă; 16.300.000 euro, Prioritatea 3 – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul; 10.200.000 euro, Prioritatea 6 – O regiune educată; 1.500.000 euro, Prioritatea 2- O regiune mai digitalizată; 13.000.000 euro, pe Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Componenta 10 și Componenta 5. Pregătim un număr de 25 de proiecte pentru aceste sume, la care suntem în faza de elaborare a documentațiilor de finanțare în următoarele domenii: Mobilitate urbană; Transport metropolitan; Parc fotovoltaic; Reabilitare rețele termice; Eficiență energetică unități de învățământ (8 proiecte); Modernizarea infrastructurii educaționale (8 proiecte); Locuințe sociale;Reabilitare monumente istorice – Curtea Domnească; Digitalizare administrație publică (2 proiecte); Parc științific și tehnologic”, a spus Lungu.

El a mai spus că se află în faza de realizare trei documentații strategice: SIDU – Strategia integrată de dezvoltare urbană, care este finalizată, este la avizare la mediu; PMUD – Planul de mobilitate urbană durabilă, care este în lucru; PAED – Planul de Acțiune privind Energia Durabilă, care este finalizat și recepționat.

”Sperăm să se semneze la nivel național Acordul de Finanțare cu Uniunea Europeană pe POR, să demarăm efectiv aceste proiecte”, a conchis Ion Lungu.