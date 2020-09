Primarul Suceavei, Ion Lungu, a anunțat ieri că testarea celor 25 de autobuze electrice achiziționate de municipalitate cu fonduri europene va fi încheiată la finalul acestei săptămâni precizând că specialiștii i-au transmis că sunt cele mai bune autobuze care au fost în probe până acum la Suceava. ”Sunt cele mai bune autobuze care au fost testate până acum pentru că noi am mai avut în probe autobuze electrice. Nu sunt problem la ele. Ca atare am depus cererea de plată la București la Ministerul Dezvoltării de 56,852 de milioane de lei adică 11,722 de milioane de euro. Săptămâna viitoare voi merge la București la Ministerul Dezvoltării să decontăm banii. Așa cum am spus Primăria e pregătită cu cota de cofinanțare și sperăm ca totul să fie bine. Mă duc al Ministerul Dezvoltării să mă interesez de celelalte 15 autobuze electrice. Avem informații că s-a finalizat licitația pentru achiziționarea lor dar fapt nu știm nimic. Mergem să vedem despre ce este vorba cine e cîștigătorul care sunt etapele.Mă mut la Ministerul Dezvoltării să rezolvăm aceste problem”, a declarat Lungu.

