Primarul Sucevei, Ion Lungu, a solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să aprobe introducerea obligativității purtării măștii de protecție atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise de pe raza municipiului. ”Suntem la un pas de a ajunge la o incidență a infectărilor de 3 la mia de locuitori, având astăzi o incidență de 2,56 la mia de locuitori, cu 320 de cazuri înregistrate în ultimele 14 zile. Suntem la o distanță de 55 de persoane active pentru a intra în scenariul roșu. Având în vedere faptul că suntem într-o creștere alarmantă a cazurilor de infectări în orașul nostru, am solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să aprobe purtarea măști oblgatoriu atât în spațiile închise, cât și în spațiile deschise. Am pătimit destul în primăvară când am intrat în carantină și trebuie să facem tot ce este necesar pentru a nu ajunge în aceeași situație”, a spus Lungu.

El a făcut un apel din suflet către suceveni să respecte aceste reguli. ”Purtarea obligatorie a măștii în spațiile închise și deschise a avut ca rezultat scăderea numărului de persoane infectate. Împreună vom reuși să împiedicăm răspândirea acestui virus! Este o măsură pe care am cântărit-o foarte mult pentru a lua decizia corectă, știu că este incomodă, dar sănătatea populației municipiului este prioritatea zero pentru mine.

Vă mulțumesc pentru înțelegere”, le-a transmis Lungu sucevenilor.