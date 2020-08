Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că din 14 septembrie, odată cu debutul anului școlar, la nivelul orașului, elevii din clasele 0-IV și a VIII-a ar urma să meargă zilnic la școală, iar cei din clasele V-VII prin rotație. El a declarat că toate unitățile de învățământ „au sacrificat” laboratoarele, sălile de consiliu, de întruniri și pentru ședințe, însă cu toate astea nu se poate aplica scenariul vizând prezența fizică a tuturor elevilor în clasă. Asta, pentru că trebuie asigurată distanța de un metru între elevi sau de montat panouri de plexiglass. Primarul a mai spus că și la licee sunt probleme cu spațiile, mai ales la cele unde există și învățământ gimnazial, cum ar fi Liceul cu Program Sportiv și colegiile naționale „Ștefan cel Mare” și „Petru Rareș”. Ion Lungu a precizat că o situație și mai delicată este în cazul grădinițelor, pentru că în aceste unități trebuie de asigurat un spațiu de un metru între copii și între pătuțuri, dar și acolo unde este servită masa. El crede că până la începerea anului școlar toate unitățile de învățământ din Suceava vor fi pregătite pentru reluarea cursurilor. Totodată, primarul a arătat că, în general, la ora actuală școlile din municipiu au dotările necesare pentru învățământul on-line.

