Cursa TPL Suceava către și dinspre aeroport este total ineficientă și, de aceea, autobuzele alocate acestui traseu vor fi înlocuite de microbuze. Primarul Ion Lungu a declarat: „Cursa de la aeroport este goală și ziua și noaptea. În general, circulă două sau trei persoane. Din păcate, oamenii merg cu mașinile lor la aeroport. S-a insistat pe această cursă, dar este total ineficientă. Nu circulă lumea cu ea”. Totodată, primarul a afirmat că începînd de luni, 6 februarie, TPL va reveni la o parte din traseele de anul trecut. Astfel, linia 15 Dobrilă Eugen – Orizont va circula pînă în centru, la 30 de minute, iar cursa din Burdujeni Sat de pe strada Plevnei pînă la Orizont va fi prelungită pînă în centru, cu plecare la ora 06.20. Pînă în centru va veni și cursa Laniște – Orizont, cu plecare la ora 17.00, dar și cea de pe Aleea Dumbrăvii. În centru va ajunge și linia 30 din stația Gostat Ițcani. Tot din 6 februarie va fi introdusă o cursă suplimentară pe traseul Dobrilă Eugen – Școala nr.6 – Școala nr.5, cu plecare la ora 07.40. Vor fi și două curse speciale între Aleea Dumbrăvii și Școala nr.10, precum și șapte microbuze între Orizond și centru, care nu vor intra pe la Iulius Mall.

