Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, dă asigurări că lucrările de reabilitare a statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare de la Cetatea de Scaun vor fi finalizate în luna august la termenul impus prin contract. Lungu a fost vineri în vizită pe șantier arătându-se mulțumit de ritmul de ritmul lucrărilor. ”Am verificat stadiul obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, din Muncipiul Suceava”, de la Cetatea de Scaun. Lucrările se desfășoară într-un ritm bun, luni urmând a ajunge și travertinul, după care se va trece la montarea lui. Până la jumătatea lunii august investiția va fi finalizată. Totodată, am dat ordinul de începere a lucrărilor de reamenajare din jurul statuii, ce sunt estimate a fi gata în luna octombrie a acestui an. În noiembrie vom inaugura monumentul reabilitat, precum și amenajările exterioare”, a declarat primarul.

