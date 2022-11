Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că în cursul zilei de joi, Guvernul României a aprobat un program de sprijin pentru unitățile teritorial administrative în care funcționează sisteme de alimentare centralizată cu energie termică pe bază de cărbune, păcură sau biomasă. Ion Lungu a arătat că Ministerul Dezvoltării va deconta 50 % din suma facturată, inclusiv TVA, pentru achiziția de biomasă. Ion Lungu a arătat că în cazul Sucevei, aceste decontări se vor face pentru achizițiile de biomasă făcute de producătorul de energie termică în perioada octombrie 2022-martie 2023. „Așa cum se știe, în Suceava avem cel mai mic preț de producție a gigacaloriei din țară, cel mai mic preț a gigacaloriei la gardul centralei iar cetățenii plătesc cel mai mic preț la încălzire din țară în sistem centralizat, respectiv 240 lei pe gigacalorie”, a precizat Ion Lungu.

