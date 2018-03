Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a arătat deranjat de faptul că 20 de autobuze ale societăţii de transport public local au staţionat sâmbătă seară în cartierul Obcini în zona blocului IRE între o oră şi două ore pentru că nu au putut să circule din cauza ninsorii şi a carosabilului lunecos. El a declarat miercuri într-o conferinţă de presă că măsura a fost una exagerată şi a reproşat conducerii TPL că nu l-a informat aşa cum era normal înainte de a dispune staţionarea autobuzelor. Lungu crede că chiar dacă autobuzele nu puteau circula în Obcini din cauza drumului lunecos ele puteau să funcţioneze în celelalte zone ale oraşului. Măsura, a spus primarul, trebuia gândită astfel încât transportul public să nu paralizeze întreg oraşul.

„M-a deranjat şi pe mine acea oprire a autobuzelor la TPL fără să mă întrebe mai ales că sâmbătă seara la ora 17 am fost la primărie, am organizat permanenţa. Am discutat cu cei de la salubritate să intervină. Părerea mea e că a fost o măsură exagerată. Spuneau şoferii că aşa se procedează în Germania când ninge şi dacă e polei transportul public nu funcţionează. Din păcate aici nu suntem în Germania. Faptul că nu au anunţat pe nimeni nici pe mine, nici pe viceprimar, nici un director din Primărie nu e în regulă. E o măsură forţată. Să admitem că nu se putea circula în Obcini dar în restul oralului nu cred că se impunea această măsură”, a declarat Lungu. Ion Lungu a precizat că în prezent este în derulare o anchetă pentru a vedea exact ce s-a întâmplat în acea după amiază dar a subliniat că nu crede că se pune problema schimbării directorului de la TPL. Directorul TPL, Darie Romaniuc a confirmat miercuri că se află în derulare o anchetă adăugând că o comisie de la primărie a verificat miercuri dacă autobuzele erau echipate cu cauciucuri de iarnă constatându-se că erau.