Președintele organizației municipale Suceava a PNL, Ion Lungu, a salutat alegerea premierului Nicoale Ciucă în funcția de președinte al PNL la Congresul Extraordinar de astăzi și este convins că pe viitor Coaliția de guvernare va câștiga stabilitate și vom avea parte de performanță în actul guvernării. ”Am votat astăzi un nou președinte al Partidului Național Liberal.Cred in Nicolae Ciucă care este un om pregătit ,cu o carieră profesională în spate,devotat ,un om conciliant care știe să lucreze în ehipa și foarte important pentru mine un creștin practicant. Sunt convins ca prin această alegere Coaliția de guvernare va câștiga stabilitate și vom avea parte de performanță în actul guvernării”, a declarat Lungu.

