Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat într-o intervenție telefonică la Radio Top, că văzând că se bate pasul pe loc a avut o discuție ieri cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pe tema deblocării situației de la Șcheia, solicitând convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în vederea soluționării anomaliei. ”

”Mulțumesc domnului președinte Flutur că a luat taurul de coarne a pus mâna pe telefon a vorbit cu domnul ministru Vela”

”În cursul zilei de luni am adus la cunoștința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere nu este necesară nici o declarație pe propria răspundere și vă explic de ce. Din punct de vedere al ariei geografice Șcheia face parte din zona metropolitană Suceava deci ea îndeplinește acea condiție care o avem noi de până la 20 de km. Mai mult Legea 351 prevede până la 30 de km. Din punct de vedere al ariei geografice fără doar și poate Șcheia face parte din zona metropolitană Suceava. Or aici legea pentru situția de alertă face trimitere la cei 30 de km nu face analiza din punct de vedere juridic. Am dat aici un exemplu clar ca și comparație la fel cum am spune că până în 2007 România nu a făcut parte din Europa. Ea a făcut parte din Europa întotdeauna nu era membră a Uniunii Europene. Așa și aici. Șcheia din punct de vedere al ariei geografice 100% face parte din zona metropolitană. Am făcut ceea ce trebuia să fac m-am adresat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, m-am adresat domnului prefect. Într-adevăr am avut o discuție ieri cu domnul președinte Flutur că am văzut că se bate pasul pe loc și dumnealui mi-a spus în cursul după amiezii de ieri că a avut o discuție cu domnul ministru Vela pentru că domnul prefect e președintele Comitetului Județean pentru Situaii de Urgență iar domnul Flutur este vicepreședinte. Din păcate e o anomalie. Primarul municipiului reședință de județ a fost până acum vreo 10 ani membru al Comitetului Județean pentru Situați de Urgență iar astăzi nu este. Eu am statut de invitat. M-am adresta la cei doi factori responsabili și mulțumesc domnului președinte Flutur că a luat taurul de coarne a pus mâna pe telefon a vorbit cu domnul ministru Vela. Problema este în felul următor. Este o chestie total anapoda adică cetățenii vin din comuna Moara să completeze acest formular cei care vin de la Stroiești nu. La fel de important o altă anomalie cetățenii din cartierul Obcini ar trebui să compteze declarația pe propria răspundere când merg la Lidl . Din punctul meu de vedere este o anomalie și să nu ne supărăm că ajungem de râsul lumii și aici fac apel la o parte a presei care rostogolește acest subiect. S-a format ia ro imagine negativă la nivel național…trebuie corectată această anomalie și eu am toată convingerea că azi vom primi un răspuns favorabil în așa fel încît să nu mai fie necesare aceste declarații”, a arătat Ion Lungu.