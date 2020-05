Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, regretă profund dispariția arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, afirmând că ”este o zi tristă pentru orașul nostru zi tristă în primul rând pentru credincioșii ortodocși”. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Lungu a amintit că IPS Pimen în ultimii 30 de ani a binecuvântat, a ajutat, a sfințit peste 100 de biserici în județul nostru. ”Aproape că nu pot vorbi. Sigur că am aflat și eu cu mare tristețe această veste. Bunul păstor, părintele nostru Pimne a plecat la ceruri. A fost un om care a iubit Bucovina, a făcut multe pentru Bucovina și să nu uităm că în ultimii 30 de ani a binecuvântat, a ajutat, a sfințit peste 100 de biserici în județul nostru. Este un lucru care nu se va mai întâmpla devreme. Din păcate iată că l-a răpus această boală. Eu am avut o relația specială aș putea spune cu el mi-a fost ca un părinte mă sfătuiam des cu el am avut o relație foarte bună Dumnezeu să-l ierte și a făcut foarte multe pentru Bucovina. Este o zi tristă pentru orașul nostru, zi tristă în primul rând pentru credincioșii ortodocși. Transmit sincere condoleanțe Arhiepiscopiei Sucevei și Rdăuților. Nu ascund intenția de a participa și eu la înmormântare dacă încap între cei 16”, a transmis Lungu.

Lungu și-a adus aminte cum IPS Pimen a cântat pe secenă la ”10 pentru folclor”

Primarul a rememorat și o întâmplare mai veselă cu IPS Pimen. ” Multe îmi aduc aminte dar cred că cea mai proaspătă a fpst la ”10 pentru folclor” în toamnă anul trecut când a cântat un cântec. Eu știam de mai multă vreme că cântă dar nu l-am văzut în public. A urcat pe scenă la 10 pentru folclor și a cântat un cântec. A fost o chestie extraodinară. A fost un patriot deosebit, un bucovinean așa cum spunea el că el mai spunea domnule sunt venetic aici și noi îi spuneam înalt prea sfinția voastră nu este adevărat…a trecut această etapă”.