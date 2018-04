Primarul Sucevei Ion Lungu este dispus să facă grevă în faţa Guvernului pentru a obţine banii necesari rezolvării problemei sistemului centralizat de termoficare sistem care se află în prag de colaps după ce lemnul de foc a fost scos din categoria de biomasă. Măsura luată de guvernul Cioloş a făcut ca noua centrală termică pe biomasă a municipiului Suceava să acumuleze pierderi uriaşe acum fiind la un pas de închidere.

Primarul a declarat miercuri că în aceste zile la Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei se poartă discuţii pentru alocarea firmei Bioenergy operatorul centralei termice, a unor sume de bani din certificatele verzi aferente anului 2017. Ion Lungu recunoaşte că situaţia este una extrem de delicată de aceea a făcut apel la populaţie să achite datoriile restante. „E o situaţie de forţă majoră. Nu ştiu ce se mai poate face acolo. Primăria şi-a făcut datoria. Noi am plătit în acest sezon rece 9,889 milioane de lei şi suntem cu plata la zi. Nu avem voie să facem plăţi în avans decât doar în sezonul rece. Azi nu am cum să mai dau bani la Thermonet. Ca atare fac un apel la populaţie să aducă soldul la zi. Am zis mai în glumă mai în serios că îmi pun o tablă şi mă duc în faţa guvernului să fac grevă. dar pentru asta trebuie să se modifice acel ordin de ministru, pentru că asta când merg ocolo trebuie să am lecţia făcută adică primăria să fiecu plata la zi, asociaţiile de proprietari să fie cu plata la zi. Am mai mai avut situaţii neplăcute cînd mergeam la guvern să ne dea bani pentru termoficare şi erau sute de miliarde datorii la populaţie. Îmi spuneau să mă duc să încasez de la poplaţie prima dată. Când merg la guvern trebuie să am soldurile zero şi la populaţie şi la primărie”, a spus Lungu.

Primarul a arătat că datoriile populaţiei la energia termică s-au dublat de la 2,67 de milioane de lei la finele lunii februarie la 4,66 de milioane de la sfârşitul lunii martie. Ion Lungu a mai ţinut să sublinieze că noua centrală termică pe biomasă a fost contruită acolo unde trebuie adică într-un judeţ cu suprafaţă forestieră mare arătând că centrala ar fi funcţionat fără probleme doar cu crengile rezultate din igienizarea pădurii.