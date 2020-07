Primarul Sucevei, Ion Lungu, a efectuat astăzi verificări la o parte dintre obiectivele de investiții ale municipalității. Inspecția a început la șantierul rutei alternativă Suceava-Botoșani unde se lucrează la tronsonul dintre Podul Unirii și strada Mirăuți.

”Am verificat și lucrarea de la pod, la apărarea de maluri care a fost afectată de apa mare. A fost refăcută, structura de rezistență a podului nu a avut de suferit. Podul a trecut testul cu bine la viitura cu ocazia inundației de săptămâna trecută”, a concluzionat primarul.

O altă lucrare de investiții importantă verificată de edilul șef a fost Zona de Agrement de pe malul râului Suceava. ”Apa s-a retras și am început să montăm granitul. Dimineață am avut o discuție cu reprezentanții firmei care lucrează la documentația de consolidare a malurilor și i-am rugat să o finalizeze cât mai repede”, a spus Lungu.

Primarul a mai verificat următoarele lucrări de investiții: Autobaza electrică; Grădiniță Burdujeni sat; Reabilitarea străzilor Vasile Pârvan și Crângului din Burdujeni sat; Extinderea gazului metan în Burdujeni sat; Centru Multifuncțional Ițcani (cu sediul la primăria Ițcani); Modernizare ștrand; Grădiniță zona centrală str. Dobrogeanu Gherea; Apă și canalizare în Cartier Tătărași și Modernizarea Piață cu parcare subterană George Enescu. ”Se lucrează binișor. Din păcate, pe toate șantierele forța de muncă este subdimensionată.

Monitorizăm constructorii să termine la timp lucrările câștigate la licitație!”, a mai spus Ion Lungu.