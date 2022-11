Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat după întâlnirea cu premierul Nicolae Ciucă de la Primăria Vicovu de Sus că a ridicat in numele primarilor câteva probleme referitoare la accesarea fondurilor europene pe POR iar primul ministru a dat asigurări ca se va implica in rezolvarea lor. ”Am participat astăzi la o intîlnire la Primăria Vicovu de Sus cu domnul prim ministru Nicolae Ciucă,care a fost insoțit de domnul Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava. La intîlnire au participat și primari din zona de Rădăuți. I-am adus la cunoștiință domnului prim-ministru faptul că in aceste momente principala preocupare a primarilor este legată de accesarea de fonduri europene pe PNRR dar si pe fondurile de coeziune. Am ridicat in numele primarilor câteva probleme referitoare la accesarea fondurilor europene pe Programul Operational Rational iar domnul prim-ministru ne-a asigurat ca se va implica in rezolvarea lor. Mulțumim domnului prim ministru Nicolae Ciucă pentru că a venit din nou in Județul Suceava”, a declarat Ion Lungu.