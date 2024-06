Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că ședința PNL Suceava de la Gura Humorului unde i s-a cerut excluderea pe motiv că pierderea alegerilor la Primăria Suceava și la Consiliul Județean i se datorează pentru că ar fi trădat a fost ”o regie la partid cu scopul de a căuta un țap ispășitor”. ”Din păcate așa cum am declarat la conferința de presă de dimineață se caută un țap ispășitor pentru pierderea alegerilor în municipiul Suceava și implicit la județ. În loc ca cei care au pierdut alegerile și mă refer la domnul Harșovschi să stea cu capul în pământ vor să iasă eroi și să caute pe alții țapi ispășitori. Azi a fost o regie la partid făcută de parlamentari că eu aș avea pretenții la un post de parlamentar. Da, mi se pare corect să am pretenții la un post de parlamentar eligibil dar despre aste e vorba și de aici a ieșit o întreagă regie. Eu cred că am adus onoare partidului timp de 20 de ani iar restul nu vreau să mai comentez. La noi regulile democrației nu funcționează. Cei care pierd alegerile normal trebuie să-și dea demisia, să-și pună cenușă în cap dar văd că ei caută țapi ispășitori în altă parte”, a declarat Lungu.

