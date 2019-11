Președintele organizației muncipale Suceava a PNL, Ion Lungu, s-a declarat foarte bucuros că apelul său către cetățeni a avut ecou iar în turul doi al alegerilor prezidențiale au ieșit în număr mai mare mare la vot alegând în mod covârșitor Klaus Iohannis. ”Să fim realiști, nu prea mai era miză. Se știa că domnul Iohannis câștigă, nu se știa scorul cu care și tocmai de aceea fiind într-un oraș mare, în care sunt reprezentate toate partidele politice era pericolul ca prezența să fie mai redusă. Mă bucură faptul că prezența este mai mare și în procente și număr absolut de voturi. Sper să obținem un rezultat bun în Suceava și sunt convins că domnul președinte Iohannis, echipa dumnealui, cei care ne conduc ne vor ajuta pentru ca lucrurile să intre într-o normalitate să scoatem Moldova din izolare, să facem acele autostrazi și sunt convins că ele se vor face, în așa fel încât să fie o viață mai bună pentru suceveni. Și nu este populism sau demagogie, chiar credem în acest lucru. La fel, ca om pragmatic știu că greul începe de mâine. Dar am văzut că și domnul președinte este foarte hotărât, ferm și sunt convins că împreună cu echipa PNL, cu noi toți cei din autoritățile locale vom face tot ce este posibil să ducem la îndeplinire platforma cu care președintele Iohannis a câștigat al doilea mandat de președinte. Este o bucurie sufletească pentru noi, am decis ca șampania să o desfacem mai târziu, poate chiar la primăvară, până atunci facem treabă”, a declarat Ion Lungu la cald.

