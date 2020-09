Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a mulțumit din nou sucevenilor pentru votul dat duminică lui și echipei sale de consilieri arătând că este pentru prima data când PNL devansează clar adversarul tradițional, PSD, având un număr dublu de procente. El a mai spus că a cântărit destul de mult și voturile angajaților instituției pe care o conduce voturi care au fost împărțite cu contracandidatul său de la PMP, actualul viceprimar Marian Andronache, care a văzut ”ca băiatul bun”. ”În ceea ce mă privește a fost o victorie categorică. Ținând cont că adversarul tradițional al nostru e PSD noi PNL-ul avem dublu ca număr de procente. Niciodată nu am avut o distanță atât de marte față de PSD. Sigur și față de următorul PMP. E clar că s-au împărțit voturi din Primărie. Asta e situați. Eu sunt mai ferm, mai sever în Primărie domnul Andronache e băiatul bun dar trebuie să fie și cineva rău în Primărie că altfel nu se face treabă. Sunt mulțumit cum s-au derulat lucrurile, sunt mulțumit de rezultat”, a declarat Lungu. El a remarcat prezența scăzută la vot însă susține că acesta este trendul în localitățile urbane mari una dintre cauze în opinia sa fiind și teama de covid.

