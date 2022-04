Președintele organizației municipale Suceava a PNL, Ion Lungu, care a participat astăzi la ședința Consiliului Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, crede că noul președinte ales după Congresul Extraordinar din 10 aprilie împreună cu conducerea aleasă la Congresul din luna septembrie 2021, vor așeza partidul pe o nouă direcție care să genereze stabilitate politică și performanță guvernamentală. ”Am participat astăzi la Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal care a hotărât convocarea Congresului Extraordinar al PNL pe data de 10 aprilie, pentru alegerea noului președinte și al secretarului general al partidului. Până la Congresul Extraordinar partidul va fi condus de domnul prim-vicepreședinte Gheorghe Flutur, lucru care ne onorează! Este nevoie de o resetare la nivelul partidului. Credem că noul președinte ce va fi ales, împreună cu conducerea aleasă la Congresul partidului din luna septembrie 2021, vor așeza partidul pe o nouă direcție care să genereze stabilitate politică și performanță guvernamentală”, a declarat Lungu.

