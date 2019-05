Primarul liberal al municipiului Suceava, Ion Lungu, a apreciat că tinerii au ieșit la vot la alegerile europarlamentare de duminică și că nu au stat numai pe facebook. El a ținut să evidențieze victoria PNL în municipiul Suceava cu 24,7% din voturi și ascensiunea USR care s-a clasat pe locul secund cu 24,17%. ”Este un tsunami care se cheamă USR. Am mai trăit un tsunami cu USL și am rezistat la amândouă”, a remarcat Lungu. El a spus că i-a felicitat pe cei de la USR arătînd că a colaborat foarte bine cu ei. ”I-am felicitat pe cei de la USR. Sigur nu prea mulți pentru că nu prea îi știu doar pe doamna Teodora Munteanu (nr. lidera USR Suceava) cu care colaborez. Chiar am avut o colaborare bună cu dumneaei. Am avut o discuție destul de consistentă la fundamentarea bugetului pe acest an și vreau să spun că vreo cinci obiective propuse de ei le-am prins pentru acest an”, a spus Lungu. El a mai ținut să sublinieze că în cele trei localități pe care le-a coordonat în campanie din partea PNL și anume Suceava, Udești și Verești PNL a câștigat.