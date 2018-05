Primăria municipiului Suceava va aloca de la bugetul propriu 1,5 milioane de lei pentru amenajarea unei platforme betonate în Burdujeni sat la capătul străzii Grigorie Andrei în vederea construirii unui sediu pentru Divizia electrică de transport public local inclusiv de garaje pentru viitoarele autobuze electrice. Investiţia este de fapt o lucrare premergătoare derulării proiectului cu fonduri europene prin care municipalitea se va dota cu 40 de autobuze electrice, proiect în valoare de 25 de milioane de euro. Platforma betonată se va amenaja pe o suprafaţă de 9.750 de metri pătraţi aprobată deja de Consiliul Local.

„E un proiect foarte important pentru municipalitate de 25 de milioane de euro şi ca atare vom demara proceduri cum am făcut şi acum 7 ani când am început parcările subterane. Prin 2011 am consolidat zona din centru pe banii primăriei. Primăria a băgat atunci 6 milioane de lei şi a consolidat zona ca să putem face parcările subterane. Aşa vom face şi aici. Voi intra luna asta în Consiliul Local cu un proiect de investiţii privind amenajare platformă pentru transport eletric. Acolo e o zonă în care s-au depozitat deşeuri. S-a făcut studiu geotehnic şi zona este bună, rezistă. Vom amenaja această platformă pe banii noştri. Venim în întâmpinarea proiectului cu această platformă betonată. Vreau ca până la finele anului până în toamnă să avem această platformă betonată pe care să o punem la dispoziţia proiectului. Ca atare voi propune alocarea a 1,5 milioane de lei pentru a amenaja această platfomă”, a declarat primarul Ion Lungu. După realizarea platformei betonate practic proiectul privind achiziţionarea celor 40 de autobuze electrice va intra în linie dreaptă. Primarul Lungu estimează că într-o variantă optimistă în care nu vor fi contestaţii la licitaţii autobuzele vor ajunge la Suceava pe la jumătatea anului viitor.