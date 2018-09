Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut miercuri un apel către adversarii săi să nu politizeze problema termoficării ci să caute împreună soluții amintindu-le că toți factorii decidenți au contribuit de-a lungul anilor într-un fel sau altul la criza sistemului centralizat de termoficare. Lungu a făcut recurs la istorie arătând că fostul CET a fost ”băgat pe gât” administrației locale de către guvernul social democrat în anul 2002.

”Încălzirea orașului nu este numai problema lui Ion Lungu, este o problemă a Consiliului Local,a sucevenilor până la urmă. Dacă facem apel la istorie știm bine că centrala termică , fostul CET, a fost băgată pe gâtul Primăriei. Nu a cerut-o Primăria, nu ne-a întrebat nimeni dacă o vrem. Într-o seară nu se închidea aquis-ul comunitar și domnul Cozmâncă (fost ministru al administrației în Guvernul Năstase) care era celebru a dat o OUG și a trecut CET-urile la Primării. Când au venit cei de la UE au zis că au rezolvat problema când de fapt ei au pasat-o la administrațiile locale”, a spus Lungu. Legat de actuala centrală termică pe gaz și biomasă, Ion Lungu a precizat că aceasta a fost construită în urma hotărârii Consiliului Local din iulie 2012 care era majoritar USL. ”Din păcate cei care au hotărât să se contruiască această centrală la Suceava în iulie 2012 au fost cei de la USL care erau majoritari în Consiliul Local și au votat. Eu ca primar am dus la îndeplinire acea hotărâre. Nu am ce să-mi reproșez pentru că nu am nici o datorie la acea societate”, a spus primarul.

Ion Lungu a amintit că în 2002 când guvernul a decis transferul CET-ului către Primărie în calitate de lider al opoziției în Consiliul Local a atras atenția că această centrală va reprezenta o piatră de moară pentru administrația locală lucru care s-a adeverit în final. Primarul a spus că cei care au băgat pe gâtul administrației locale vechea centrală și cei care au hotărât să construiască noua centrală nu vor să vină la discuțiile pe tema termoficării ci vor să politizeze subiectul.

Lungu a făcut apel la calm și responsabilitate arătându-se optimist în legătură cu funcționarea sistemului centralizat de termoficare. ”Eu aș zice să avem maturitate. Este o problemă de responsabilitate, nu e problema lui Ion Lungu. Lungu este și el în filmul acesta. Fac un apel să nu politizăm subiectul ci să găsim soluții”, a conchis primarul Sucevei. Ion Lungu speră în ajutor guvernamental pentru termoficarea Sucevei subliniind că Guvernul are o responsabilitate morală față de Primărie după ce i-a pus în brațe vechea centrala termică fără a asigura resursele financiare necesare.