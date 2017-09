Ideea construirii unei grădiniţe cu fonduri europene în curtea şcolii generale nr.9 din cartierul Obcini a fost abandonată de Primăria municipiului Suceava. Anunţul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a declarat că gestul vine ca urmare a recomandării celor de la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est acolo unde va fi depus proiectul în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional. El a spus că cei de la ADR Nord Est au arătat că există riscul blocării tuturor investiţiilor de pe axa 4 de finanţare „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” în cazul în care „grupuleţul de profesori” de la şcoala 9 care se opune construirii grădiniţei în curte reclamă situaţia la Comisia Europeană aşa cum de altfel a şi ameninţat. În consecinţă primarul a schimbat planul.

Consilierii PSD invitaţi să vină cu o nouă locaţie pentru grădiniţa din Obcini

El i-a invitat pe consilierii PSD care s-au opus construirii grădiniţei în curtea şcolii în şedinţa Consiliului Local de joia trecută să vină cu o nouă locaţie promiţând că va face lobby pe lângă aleşii PNL pentru a vota proiectul. Totuşi Lungu a pus o condiţie, terenul să nu fie unul privat. „Dacă cei de la PSD, cei 11 consilieri care nu au votat în Consiliul Local construirea grădiniţei în curtea şcolii 9 vin cu o altă variantă dar nu teren privat şi vor iniţia un proiect de hotărâre eu ca primar le fac expunerea de motive pentru că aşa e regula şi voi face şi lobby la consilierii PNL să voteze proiectul. Nu avem orgolii. Dar eu mă îndoiesc că vor găsi un teren corespunzător. Domnul consilier Vasile Mocanu (nr. PSD) este de specialitate ştie regulile de urbanism şi nu se poate să înghesuim o grădiniţă pe 2-3 ari de teren. Nu putem face o grădiniţă în faţa geamurilor de la bloc. Conform legii urbanismului trebuie să fie o distanţă de 10 metri până la construcţie. Dacă cei 11 consilieri au variantă fără teren privat eu îi ajut şi au toată colaborarea mea dar nu voi cumpăra teren privat pentru grădiniţă atâta vreme cât voi mai fi primar”, a declarat Lungu.

„Fostul director al şcolii 9 Constantin Mărgineanu a fost regizorul din spate”

Primarul a amintit de acţiunea de forţă din şedinţa Consiliului Local de săptămâna când un grup de profesori şi elevi de la şcoala 9 au protestat vehement faţă de construirea grădiniţei în curtea unităţii de învăţământ dezvăluind faptul că regizorul a fost Constantin Mărgineanu, fost director al şcolii. „În Consiliul Local a fost sută la sută regie şi manipulare iar în spate a fost domnul profesor Mărgineanu. Mă doare inima că trebuie să o spun pentru că noi am fost prieteni şi îl consider încă un prieten un om cu care am colaborat. A fost regizorul din spate pentru ce s-a întâmplat în Consiliul Local. Nici măcar în interiorul şcolii nu a avut majoritate cu privire la construirea grădiniţei în curte. A fost doar un grup de profesori. Domnul Mărgineanu era acolo când am fost la şcoală să discut cu conducerea problema. Mi-a reproşat o problemă personală. De regulă nu dezvălui însă mi-a reproşat că nu l-am luat consilier personal. A fost o discuţie să-l iau consilier personal la primărie când dumnealui era în dizgraţia PSD prin anii 2013. Mi-a reproşat că l-am luat pe Vasile Ilie şi mi-a dat de înţeles că este supărat pe mine”, a dezvăluit Lungu. Ion Lungu a mai ţinut să sublinieze că de când este primar a îmbogăţit semnificativ patrimoniul primăriei amintind de cele 17 hectare de teren primite de la stat pentru diverse investiţii sau de cinematografele Modern şi Arta din Iţcani.