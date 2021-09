Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut miercuri o ședință cu constructorii pe tema actualizării devizelor la lucrările de investiții după creșterea prețurilor la materialele de construcții și la utilități. Cu acest prilej Lungu i-a anunțat că Primăria Suceava dispune de lichidități și ca atare i-a rugat să se mobilizeze pentru a recupera din întârzierile la lucrările de investiții. ”Comisia de împrumuturi de la Ministerul Finanțelor Publice a aprobat cererea Primăriei Suceava pentru un credit de 30 de milioane de lei. Tocmai de aceea le-am spus constructorilor că avem bani în cont și i-am rugat să se mobilieze să recupereze cât mai mult din ce nu au făcut în cursul verii. Cred că se poate lucra până în noiembrie. Creditul trebuie să-l consumăm până la finele acestui an nu și anul viitor”, a spus Ion Lungu.

