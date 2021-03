Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, i-a demonstrat primului ministru, Florin Câțu, în cadrul unei întâlniri de lucru online cu Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România pe tema gestionării pandemiei de COVID-19, cât de eficientă este carantinarea. Lungu a exemplificat cu situația municipiului pe care-l conduce în care după șase săptămâni de carantină rata infectărilor a scăzut de la 9,87 cazuri la mia de locuitori la 1,81 lucru care a fost apreciat de către premier. ”S-a discutat despre situația de carantină în special. Am prezentat situația de la Suceava pe de o parte legată de carantina de anul trecut de 6 săptămâni pentru că aici erau niște discuții cu acest nou termen de carantină formală că nu are nicio eficiență caratina. Am demonstrat că nu este așa dacă se respectă regulile carantinei. Am arătat cum am scăzut rata de infectare de la 9,87 la mie la 5 aprilie la 1,81 pe 13 mai când am ieșit din carantină și domnul prim ministru a apreciat acest lucru. În urma discuțiilor, domnul Prim-ministru a subliniat importanța majoră pe care o au primarii în gestionarea carantinei”, a spus Lungu. Ion Lungu, care deține funcția de prim vicepreședinte al AMR, a arătat că în cadrul întâlnirii s-au discutat despre măsurile de gestionare a situației actuale precum: suplimentarea numărului de vaccinuri și a centrelor de vaccinare pentru zonele afectate de COVID-19, suplimentarea personalului medical în secțiile de anestezie și terapie intensivă (ATI), evitarea suprapopulării centrelor comerciale, revenirea în regim de telemuncă a instituțiilor publice și private.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating